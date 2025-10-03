大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月1日からポストシーズンの戦いに臨んでいる。コンディションや調子が不安視されている選手も何名かいるが、マックス・マンシー内野手については心配無用かもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

マンシーは7月上旬に左膝骨挫傷で1か月離脱すると、復帰直後に右脇腹の張りで再び故障者リスト（IL）入り。さらに、9月上旬には2試合連続で死球を手首と頭部に受けるアクシデントにも見舞われており、これらの影響からか同月は11試合、打率.118、2本塁打、3打点と苦しんだ。

同メディアによると、ワイルドカードシリーズ第1戦前に会見を行ったアンドリュー・フリードマン編成本部長は、マンシーについて「彼は良い状態にある。昨日も実戦練習で打席に立って、本当に良い感触を得ていた。試合と同じ状況ではないが、彼の状態についてはかなり良い感触を持っている。昨日のスイングを見れば、最初の打席は少し不安そうだったが、『よし、いい感じだ、これで大丈夫』という感じだった。そしてその後は、ずっと積極的にスイングするようになった」と状態に太鼓判を押しているという。

ワイルドカードシリーズではスタメン起用されたマンシー。ディビジョンシリーズではチームを牽引するような活躍を見せることはできるだろうか。

