【今日のプロ野球公示】Ｒ．オスナ、大道温貴など｜10月3日の一軍出場選手…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
日本野球機構は3日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
広島 投手 大道 温貴
広島 投手 斉藤 優汰
広島 内野手 渡邉 悠斗
ヤクルト 投手 高梨 裕稔
【抹消】
阪神 投手 岩崎 優
阪神 投手 岩貞 祐太
阪神 投手 畠 世周
阪神 投手 及川 雅貴
阪神 投手 村上 頌樹
阪神 投手 島本 浩也
阪神 投手 桐敷 拓馬
阪神 投手 石黒 佑弥
阪神 投手 湯浅 京己
阪神 投手 石井 大智
阪神 投手 Ｒ．ドリス
阪神 捕手 梅野 隆太郎
阪神 捕手 坂本 誠志郎
阪神 捕手 榮枝 裕貴
阪神 捕手 長坂 拳弥
阪神 捕手 中川 勇斗
阪神 内野手 木浪 聖也
阪神 内野手 大山 悠輔
阪神 内野手 熊谷 敬宥
阪神 内野手 佐藤 輝明
阪神 内野手 小幡 竜平
阪神 内野手 中野 拓夢
阪神 内野手 植田 海
阪神 内野手 髙寺 望夢
阪神 内野手 原口 文仁
阪神 内野手 Ｒ．ヘルナンデス
阪神 外野手 森下 翔太
阪神 外野手 近本 光司
阪神 外野手 前川 右京
阪神 外野手 小野寺 暖
阪神 外野手 豊田 寛
ヤクルト 投手 青柳 晃洋
※10月13日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
パ・リーグ
【登録】
ソフトバンク 投手 東浜 巨
ソフトバンク 投手 Ｒ．オスナ
ソフトバンク 外野手 笹川 吉康
楽天 投手 小孫 竜二
楽天 投手 日當 直喜
楽天 投手 大内 誠弥
楽天 内野手 陽 柏翔
オリックス 投手 佐藤 一磨
【抹消】
ソフトバンク 投手 大津 亮介
オリックス 投手 曽谷 龍平
オリックス 投手 入山 海斗
※10月13日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【了】