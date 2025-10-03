トッテナム・ホットスパーがウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールとの契約延長に迫っているようだ。2日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。

現在28歳のベンタンクールはアルゼンチンの名門ボカ・ジュニオルスでプロデビューを飾り、ユヴェントスを経て2022年1月にトッテナム・ホットスパーへ完全移籍で加入した。左ひざ前十字じん帯断裂による長期離脱などがありながらも、中盤の主軸として公式戦通算122試合に出場し9ゴール8アシストをマーク。今シーズンも新たに就任したトーマス・フランク監督の下、ここまで公式戦9試合で起用されている。

ベンタンクールの現行契約は2026年6月末までとなっており、すでに契約最終年に突入。『アスレティック』が報じたところによると、新たな長期契約の締結に向けた交渉が進行中で、クラブ側は今月中に完全合意に達することを期待しているという。新たに提示される見込みの契約期間や条件などは明らかになっていないが、ベンタンクールは来シーズン以降もトッテナム・ホットスパーの一員としてプレーする可能性が高いようだ。

今シーズンよりトッテナム・ホットスパーの指揮を執るフランク監督は9月の記者会見でベンタンクールについて言及。「ロドリゴには非常に満足している。非常に優れた選手であり、あらゆる面でトップクラスのプロフェッショナルだ」とその能力を絶賛しつつ、去就に関しては「私は彼に満足しているし、彼もここで満足していると思う。今後どうなるか見てみよう」と語っていた。

なお、ベンタンクールと同じく中盤センターを主戦場とするポルトガル代表MFジョアン・パリーニャについて、トッテナム・ホットスパーは3000万ユーロ（約52億円）の買い取りオプションを行使する方針をすでに固めているとも報じられている。同選手は今夏にバイエルンからレンタル加入し、ここまで公式戦10試合出場3ゴールという成績を残している。