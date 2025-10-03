中日は3日、ナッシュ・ウォルターズ投手とご夫人が、名古屋市立大学病院の小児科病棟を訪問したことを発表した。

この訪問は、ウォルターズ投手の想いにより実現したもので、自身のサイン入りのベースボールカードや若手選手のサイン入り試合球、球団グッズを手渡し、写真撮影や交流を通じて温かな時間を過ごした。

また、共有して使えるようにとウォルターズ投手夫妻で選んだ沢山のおもちゃやボードゲームを持参し病院へ寄贈された。球団は今後も地域社会とのつながりを大切にし、社会貢献活動を積極的に行っていくという。