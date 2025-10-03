大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2年連続のワールドシリーズ優勝を目指し、日本時間10月1日からポストシーズンに臨んでいる。先ずはシンシナティ・レッズに2連勝し、ワイルドカードシリーズを突破したが、それでもブルペンの不安は拭いきれないようだ。米メディア『FOXスポーツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースが昨オフに獲得した大物選手や再契約した選手たちは、期待に応えることができなかった。中でも、高額の契約金で獲得したリリーフたちはその傾向が顕著だった。タナー・スコット投手には4年7200万ドル、ブレイク・トレイネン投手には2年2200万ドル、カービー・イェーツ投手には1300万ドルという契約金を支払ったが、彼らは9月のERAが6.00を超えた。この問題に対処するために獲得した唯一の補強選手、ブロック・スチュワート投手は肩の手術が必要だ」と現状に言及。

その上で、「デーブ・ロバーツ監督には、最後のアウトを記録するための明確な解答がほとんどない。エメ・シーハン投手、クレイトン・カーショー投手、佐々木朗希投手らが助けになったとしても、それは彼らにとってあまり馴染みのない役割でのことだろう。それがポストシーズンにおいて、本当に実行可能な解決策と言えるだろうか？」と懸念を示している。

ドジャースは本職リリーフの不調を、一部先発の配置転換でカバーすると見込まれているが、この方針は果たしてどのような結果をもたらすのだろうか。

