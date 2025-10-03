エレコムは10月3日、ハイクラス・ゲーミングデバイス「ELECOM GAMING V custom」シリーズのマウスとキーボードを対象とした返品保証キャンペーンを開始した。購入日から30日以内であれば、製品に満足できなかった場合に返品・返金が可能となる。キャンペーン対象となる購入期間は11月30日まで。

「ELECOM GAMING V custom」シリーズの返品保証キャンペーンを開催

対象製品は、9月に発表された最新ワイヤレスゲーミングマウス「VM800シリーズ」と、ゲーミングキーボード「VK720A」「VK720AL」シリーズの3カテゴリ。

VM800シリーズは、世界で初めてUltra-Widebandと高速通信を搭載し、シリーズ史上最高の反応速度を実現したゲーミングマウス。

VK720Aシリーズは、ラピッドトリガー対応の75％サイズキーボードで、テンキーレスモデルよりもさらにコンパクトな設計が特徴。VK720ALシリーズは、日本語配列の磁気式ロープロファイルキーボードで、最短0.1ミリメートルの押し込みと押し上げでキー入力できる。

返品を希望する場合は、購入時のレシートや領収書などの購入証明書、製品現物、製品型番・購入日・購入店舗・購入金額が確認できる画像データを用意し、特設サイト下部にある申し込みフォームから手続きを行う。返金額は製品本体の購入金額のみで、発送費用は購入者の負担となる。

同社の開発者は「エレコムが自信をもってお届けするシリーズを実際に使ってお試しいただき、勝利を手にする相棒にふさわしいデバイスかどうかじっくりと見極めてほしい」とコメントしている。

なお、返金対象は日本国内在住者に限られ、1人あたり1カテゴリにつき1製品まで。付属品が欠品している場合や、製品が著しく破損している場合は返金対象外となる場合がある。

対象となる購入期間は10月3日（金）～11月30日（日）23時59分までに購入または注文完了した製品。返品の受付期間は10月3日（金）～12月29日（月）まで。