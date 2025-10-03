ロッテの寺地隆成は9月30日の楽天戦、第4打席に立って、シーズン443打席となり、高卒2年目で初めてシーズンの規定打席に到達した。

寺地は規定打席到達に「ひとつの目標でもあったので、達成できてよかったです」と振り返った。

寺地は高卒1年目の昨季、イースタン・リーグ2位の打率.290をマークし、非凡な打撃センスを示した。2年目の今季は開幕3番手捕手の位置付けも、ワンチャンスをモノにし、出場機会を掴むと、4月終了時点の打率は.344。5月も月間打率.274、交流戦に入ってからは2番の打順を任された。マイナビオールスターゲーム2025にも監督選抜で出場を決め、第2戦でオールスター初安打、初打点を記録した。

9月22日の日本ハム戦、2－0の8回二死一塁の第4打席、田中正義が1ボールから投じた2球目の外角128キロカットボールを泳ぎながらもライト前に弾き返し、これが寺地にとってシーズン100本目の安打。西岡剛氏が2年目・54安打、今江敏晃氏も2安打と、高卒2年目のシーズン100安打達成は、21世紀以降では球団初の快挙だった。

100安打について寺地は「嬉しいです」と一言。「去年はファームで99安打だったので、100安打の壁があったと思うんですけど、一軍の舞台でしっかり100安打打てたことは次に繋げられるのかなと思います」と自己評価した。

ただオールスター前は69試合に出場して17度マルチ安打があったが、オールスター明けは46試合に出場して、マルチ安打は6度。猛打賞は1度もなかった。大きな好不調の波はなかったものの、オールスター明けはやや調子を落とした印象もある。

「DHが多くなってから1本出る日があるんですけど、2本目、3本目がなかなか出なかったり、1本出ない日というのがあったので、それこそ悔しい打席が多かった。これが捉えられたというところもあったので、そこは次にしっかり繋いでいければなと思います」。

2割7、8分前後キープしていた打率も、現在は.255。「そこ（2割8分前後）をしっかりキープしたかったなというのは思いますけど、残り2試合あるので、なんとか今の打率よりも上げられればなと思います」。

昨年の10月3日、ZOZOマリンスタジアムでの日本ハム戦の第1打席、0－1の初回無死走者なしの第1打席、達孝太が投じた初球の136キロカットボールをレフトフェンス直撃の二塁打でプロ初打席・初安打をマークした。あれから1年が経ち、一軍でシーズン100安打達成、シーズンの規定打席に到達し、大きく飛躍を遂げた。残り2試合で打率を上げ、良い形でフィニッシュしたい。

取材・文＝岩下雄太