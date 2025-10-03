リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンは、11月のインターナショナルウィーク明けまで欠場することになりそうだ。2日、イギリスメディア『アスレティック』が報じている。

アリソンは9月30日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のガラタサライ戦（●0－1）に先発出場したが、56分にギオルギ・ママルダシュヴィリとの交代を余儀なくされた。試合後にはアルネ・スロット監督が『Amazon Prime』で「選手がこのような形で退場しなければならないのは、決して良い兆候ではない。アリソンは私たちにとって重要な存在だが、土曜日の試合に出場できないことは間違いない」と今月4日に行われるチェルシー戦の欠場を明言していた。

状態に注目が集まっているなか、今回の報道によると、検査を受けたアリソンは約6週間の離脱を余儀なくされる模様で、復帰するのは11月のインターナショナルウィーク明けとなることが伝えられている。

このため、アリソンはチェルシー戦に加え、マンチェスター・ユナイテッド戦やレアル・マドリード戦、マンチェスター・シティ戦などを欠場すると見られており、リヴァプールにとっては痛手となりそうだ。