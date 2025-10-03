不屈の精神を魅せた！阪神タイガース・原口文仁、持ち前のフルスイングで1…

阪神タイガースの原口文仁選手は2日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に代打で出場。中飛に倒れたものの、阪神ファンから拍手喝采を浴びた。



7回、大山悠輔選手の代打として登場。帝京高校の後輩であるヤクルト4番手・清水昇投手の3球目の直球をうまく捉えたが、中飛に倒れた。







そのまま一塁の守備についたが、9回表には捕手として同学年の岩貞祐太投手と4年ぶりにバッテリーを組む場面もあった。



6-2で勝利を収めた試合終了後には、阪神ファンに見守られながら引退セレモニーが行われた。



原口選手は2009年ドラフト6位で阪神に入団し、2016年にデビュー。2019年には大腸がんを患いながらもプレーを続け、2024年に完治。昨オフにはFA権を行使したが、阪神に残留した。



通算563試合に出場し、打率.269、274安打を記録した「みんなに愛された苦労人」は、静かに16年間のプロ生活に別れを告げた。









