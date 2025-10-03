メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は2日（日本時間3日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「5番・右翼」で先発出場。先制点につながる左翼線への二塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。



2回、無死一塁でマウンドには日本球界の大先輩ダルビッシュ有投手。145キロのカットボールを芯で捉え、左翼線を破る二塁打で無死二、三塁と好機を広げた。



その後、7番のピート・クルーアームストロング選手の中前適時打、8番のダンスビー・スワンソン選手の押し出し四球で2点を先制。



これで鈴木選手は3試合連続長打を記録しており、シーズン後半戦から好調を維持している。



カブスは2017年以来、8年ぶりに地区シリーズ進出を決めた。



4日（日本時間5日）からはナ・リーグ地区シリーズで、同地区のライバル、ミルウォーキー・ブリュワーズと敵地アメリカンファミリー・フィールドで熱戦を繰り広げる。





















【動画】チームを勝利に導く！鈴木誠也のレフト線を破る痛烈なツーベースがこれだ！

MLB Japanの公式Xより











【 】 勝利につながるツーベース💥 からレフト線への二塁打を放ってチャンスを拡大し、この後の貴重な先制点につながりました！！

👉これで10試合連続安打。次のNLDSでも活躍に期待です！

— MLB Japan (@MLBJapan)【了】