大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグのワイルドカードシリーズでシンシナティ・レッズと対戦。ポストシーズンでは、マックス・マンシー内野手とウィル・スミス捕手の状態が鍵となるかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のカリ・ラスムッセン記者が言及した。

マンシーは腹斜筋の故障で今季の大半を欠場し、9月8日（日本時間9月9日）に復帰した後もサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で相次いで死球を受け、足の打撲でシーズン最終戦を欠場していた。しかし、本人は「ポストシーズンの開幕戦に間に合う」と語り、戦列復帰をアピールした。

一方で、懸念材料なのはウィル・スミス捕手だ。右手の骨折で9月9日（同9月10日）から欠場しており、シリーズ初戦の出場は依然として不透明だ。打撃練習の感触次第でライブBPに臨み、出場できるかどうかを判断すると見られる。

注目が集まるドジャースの怪我人について、ラスムッセン氏は「ドジャースは今季をナ・リーグ3位の成績で西地区優勝を果たした。1998年から2000年のニューヨーク・ヤンキース以来となるワールドシリーズ連覇を目指しており、マンシーやスミスといった主力選手の出場可否がその達成に重要となる」と言及した。

