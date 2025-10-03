大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月1日からポストシーズンを戦っている。トミー・エドマン外野手もロースターの一員として名を連ねているが、以前から抱えている右足首の負傷が悪化しているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のエドマンは序盤から何度か右足首痛による離脱を強いられており、その影響でレギュラーシーズンは97試合、打率.225、13本塁打、49打点と不本意な数字にとどまっている。

同メディアは「アンドリュー・フリードマン編成本部長によればエドマンは先週、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの試合中に足首の負傷を悪化させたという。彼はワイルドカードシリーズには出場できるが、ここしばらく足首の痛みに悩まされており、当面は二塁手としてプレーすることになると思われる」と言及。

続けて、「先週アリゾナで外野守備をしていた時に、少し症状を悪化させてしまった。彼は何でもするだろうが、今のところ彼を強く成長させ続けるには、外野での動きを制限するのが一番いいと思っている。少なくとも今のところは、それが私たちの考えだ。何日か練習を続け、徐々に良くなっていき、少しでも状況が改善していくことを願っている。でも、今は慎重になっているところだ」というフリードマン編成本部長のコメントを伝えている。

