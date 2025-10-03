「大きな助けになる」千賀滉大にとっても新投手獲得はプラス？　米紙が補…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツがプレーオフ進出を逃したことで、すでに注目は来季へ向けた補強に移っている。特に崩壊した投手陣の強化は必須で、それ次第では新たなエースが誕生するかもしれない。そして、それは千賀滉大投手にとってもプラスに働く可能性があると、米メディア『クラッチ・ポインツ』が報じている。

千賀は今季、シーズン前半にナ・リーグトップの防御率を記録し、活躍したルーキーシーズンの2023年再来を予感させる輝きを放っていた。しかし、ハムストリングを痛めて離脱すると、復帰後は成績が急激に悪化。最終的にはマイナーリーグ降格となっている。今季中のメジャー復帰も期待されたが、それは叶わず、来季の復帰を目指すことになった。

今季の結果を考慮すれば、当然ながらメッツは新投手の獲得に着手するだろう。同メディアは「トレード市場は、フリーエージェント（FA）の動向次第でインパクトのある選手たちであふれる可能性がある」とし、ジョー・ライアン投手、マッケンジー・ゴア投手、マルセル・オズナ外野手の獲得を推奨している。

ゴアに関しては「千賀が負傷して以降、ニューヨークでは投手陣が一気に崩れ始めた。現在メッツは、彼が復帰しても以前の輝きを取り戻せるかどうか分からない状況にある。そこでゴアを加えることによって、千賀は過度なプレッシャーを背負わず、自分のペースで調整しながら戦列に戻ることができる。もしスターンズがこのトレードを成立させられれば、チーム全体の選手たちにとって大きな助けとなるだろう」と伝えた。

