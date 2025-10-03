元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で9月30日に公開された動画に出演。巨人・田中将大が日米通算200勝を達成できると思った瞬間を明かした。
「みんなが一体感を持った戦いぶりだった」
9月30日の中日戦で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中。高木氏はこの偉業を祝しつつ、「なぜ俺が勝てるだろうと思ったかというと、門脇とか増田大輝とか、セカンドを守っていた選手がミスをしたんだよね。そのミスがきっかけで勝てなかった場面も多々あったんだけど、そのときでも『俺が悪いんだ』と。やっぱり、ああいう姿を見せてくれると、若手も『次はやってやろう』と思うよね」と自身の考えを明かした。
続けて、高木氏は「初回から中山礼都が打ったけども、礼都も『(過去の試合で)捕れた打球があった』っていう思いもありながら、今日の一打にかけていたというね」と推察。その上で、「みんなが一体感を持った戦いぶりだったというふうに思うんだよね」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は300万回を超える再生数を記録している。