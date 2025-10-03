元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で9月30日に公開された動画に出演。巨人・田中将大が日米通算200勝を達成できると思った瞬間を明かした。

田中将大

「みんなが一体感を持った戦いぶりだった」

9月30日の中日戦で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中。高木氏はこの偉業を祝しつつ、「なぜ俺が勝てるだろうと思ったかというと、門脇とか増田大輝とか、セカンドを守っていた選手がミスをしたんだよね。そのミスがきっかけで勝てなかった場面も多々あったんだけど、そのときでも『俺が悪いんだ』と。やっぱり、ああいう姿を見せてくれると、若手も『次はやってやろう』と思うよね」と自身の考えを明かした。

続けて、高木氏は「初回から中山礼都が打ったけども、礼都も『(過去の試合で)捕れた打球があった』っていう思いもありながら、今日の一打にかけていたというね」と推察。その上で、「みんなが一体感を持った戦いぶりだったというふうに思うんだよね」としみじみと語っていた。