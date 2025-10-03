UEFAカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第1節の18試合が2日に行われた。

チャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）に次ぐ、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する“第3の大会”として2021－22シーズンからスタートしたECL。他の2大会と同じくスイス式トーナメントの「リーグフェーズ」を採用しているものの、各チームの試合数は6試合となっており、CLとELに比べ2試合少ない構成で決勝トーナメント進出クラブを決定する。

鎌田大地が先発したクリスタル・パレス（イングランド）は、敵地でディナモ・キーウ（ウクライナ）と対戦。序盤から主導権を握ると、31分に左サイドから送られたクロスをダニエル・ムニョスがヘディングで合わせて先制に成功する。さらに58分、ジェレミ・ピノによる“技あり”のアウトサイドクロスからエディ・エンケティアが追加点をマーク。終盤にはボルナ・ソサが退場したものの、クリスタル・パレスが2－0で勝利した。なお、鎌田は69分までプレーしている。

マインツ（ドイツ）は敵地でオモニア・ニコシア（キプロス）と激突。先発した佐野海舟は中盤で存在感を放ち、73分にはボックス内への侵入からPKを獲得する。キッカーを務めたナディーム・アミリが冷静に決め切り、アウェイチームが先制に成功。最後までリードを守り切ったマインツが1－0で勝利し、白星発進を飾った。ベンチ入りした川﨑颯太に出番は訪れなかったものの、佐野はフル出場した。

小林友希に出場はなかったが、ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）はホームでハムルーン・スパルタンズ（マルタ）に1－0で勝利。毎熊晟矢が負傷欠場となったAZ（オランダ）は、敵地でラルナカ（キプロス）に0－4の大敗を喫した。また、FCノア（アルメニア）に所属する大島拓登は、先発出場で決勝弾のアシストを記録。チームも1－0でリエカ（クロアチア）を破っている。

ECL・リーグフェーズ第1節の結果は下記の通り。

◆■ECL・リーグフェーズ第1節の結果

ディナモ・キーウ（ウクライナ） 0－2 クリスタル・パレス（イングランド）

FCノア（アルメニア） 1－0 リエカ（クロアチア）

ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド） 1－0 ハムルーン・スパルタンズ（マルタ）

クオピオン・パロセウラ（フィンランド） 1－1 ドリタ（コソボ）

ローザンヌ・スポルト（スイス） 3－0 ブレイザブリク（アイスランド）

レフ・ポズナン（ポーランド） 4－1 ラピード・ウィーン（オーストリア）

オモニア・ニコシア（キプロス） 0－1 マインツ（ドイツ）

ラージョ・バジェカーノ（スペイン） 2－0 シュケンディヤ（マケドニア）

ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 5－0 リンカーン・レッド・インプス（ジブラルタル）

アバディーン（スコットランド） 2－3 シャフタール・ドネツク（ウクライナ）

ラルナカ（キプロス） 4－0 AZ（オランダ）

フィオレンティーナ（イタリア） 2－0 シグマ・オロモウツ（チェコ）

レギア・ワルシャワ（ポーランド） 0－1 サムスンスポル（トルコ）

ツェリェ（スロベニア） 3－1 AEKアテネ（ギリシャ）

ラクフ・チェンストホヴァ（ポーランド） 2－0 ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア）

シェルボーン（アイルランド） 0－0 BKヘッケン（スウェーデン）

スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 1－2 ストラスブール（フランス）

スパルタ・プラハ（チェコ） 4－1 シャムロック・ローヴァーズ（アイルランド）