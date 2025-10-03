「珍しい乱調だ」ダルビッシュ有、無念の渡米後最短降板！　2回途中で退く…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、2日（日本時間3日）に行われたワイルドカードシリーズ第3戦のシカゴ・カブス戦で先発登板し、2回途中まで投げて4安打2失点無四球1奪三振の成績を残した。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

パドレスは第1戦で1-3の敗戦を喫したものの、第2戦では3-0の完封勝利を収めた。そして、運命の最終決戦でダルビッシュがマウンドに立っている。初回は4人で終わらせたが、2回にはカイル・タッカー外野手と鈴木誠也外野手に立て続けにヒットを打たれた。さらに、カーソン・ケリー捕手には死球で出塁させてしまい、無死満塁のピンチを招く。

そして、ピート・クロウ＝アームストロング外野手にタイムリーヒットを打たれ、カブスに先制点を奪われた。ここでダルビッシュが無念の降板となり、ジェレミア・エストラダ投手が出場する。その直後に四球による押し出しで相手の追加点を許した。

それを踏まえ、同紙は「ポストシーズンでのダルビッシュのこうした乱調は珍しい。彼はこれまでパドレスにとってポストシーズンの柱だった。2022年には4試合で防御率2.88（25イニング）、2024年には2先発で防御率1.98を記録していた。今季の試合前時点でも、ポストシーズン通算で防御率2.56、WHIP0.905と抜群の安定感を誇っていた。ただし、今季は7月に故障者リストから復帰して以降、15試合で5勝5敗、防御率5.38と波があり、昨年の3.31から大きく数字を落としている。昨年10月にはドジャースとの地区シリーズで2度の重要な先発を務めたが、今年のワイルドカードではその力を発揮できなかった」と伝えている。

