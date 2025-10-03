ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第2節が2日に行われ、ヘンク（ベルギー）とフェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）が対戦した。

レンジャーズ（スコットランド）との開幕戦を1－0で制し、EL白星スタートを切ったヘンク。連勝を目指す今節は、昨季の“ハンガリー王者”フェレンツヴァーロシュをホームで迎え撃つ。今夏の移籍市場で古巣復帰を果たした伊東純也は、右のアタッカーとして先発出場を飾っている。

試合は開始早々の3分に伊東が決定機を演出する。敵陣左サイドでオ・ヒョンギュが倒され、ヘンクがフリーキックを獲得。一瞬の隙を突いた伊東が素早いリスタートでペナルティエリア内にフィードを送ると、反応したザカリア・エル・ワディが右足でゴールを狙う。しかし、角度の小さい位置から放ったシュートはGKに防がれた。

そんななか、44分にフェレンツヴァーロシュがスコアを動かす。自陣でのボール奪取からテンポ良く繋いで前進し、味方のスルーパスに抜け出したジョナサン・レヴィが右サイドを突破。ワンタッチで入れたクロスをヴァルガ・バルナバーシュが頭で合わせ、アウェイチームが先制に成功した。

62分には伊東が相手ゴールを脅かす。ヘンクがGKのスローから攻撃に転じ、中盤の左に流れたパトリック・フロショフスキーが縦にスルーパスを供給。スピードアップした伊東がライン際を駆け上がると、ペナルティエリア内でのカットインから右足でシュートを放つ。だが、ディフェンダーにディフレクトしたボールはGKにストップされてしまう。

その後、伊東は65分に交代。ヘンクは最後まで追いつけず、0－1の敗戦を喫した。次節は23日に行われ、ヘンクはホームでベティス（スペイン）と対戦。フェレンツヴァーロシュはアウェイでザルツブルク（オーストリア）と対戦する。

【スコア】

ヘンク 0－1 フェレンツヴァーロシュ

【得点者】

0－1 44分 ヴァルガ・バルナバーシュ（フェレンツヴァーロシュ）