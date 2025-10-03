心理テスト◆「ブランコから降りるタイミング」でわかる!? あなたの「挑戦するきっかけ」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ブランコ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）公園にやってきたあなたは、久々にブランコで遊ぶことにしました。しばらく乗って楽しんでいましたが、そろそろ終わりにしようと思います。さて、どんなタイミングでブランコから降りますか？次のなかから近いものを1つ選んでください。1． 揺れが完全に止まってから2． 動きがゆっくりになったら3． 勢いをつけて飛び降りる4． 自分の足で止めてからこの心理テストでわかることは、あなたの「挑戦するきっかけ」です。「ブランコ」は「揺れ動く現状」を表しています。そこから降りるという行為は、1つのサイクルを終え、次のステージへ踏み出す決断のきっかけを表しているのです。石橋を叩いて渡る慎重派のあなた。挑戦する前にリスクを想定し、準備を整えたいタイプです。「これなら大丈夫」という確固たる自信や、客観的なデータが揃ったときに、満を持して重い腰を上げるでしょう。周囲の状況や流れを読むのが得意なあなた。自分から突き進むより、物事が有利に働くタイミングを待ちます。周りから「今こそチャンス」と聞き及んで、流れがやってきたと理解したときにこそ、行動へと移すのではないでしょうか。好奇心旺盛で、スリルを求める冒険家なあなた。計画や理屈よりも、心が「面白そう！」と感じるかを重視します。内側から湧き上がる情熱や「やってみたい」という強い衝動が、新しい世界へ飛び込むきっかけになるはずです。自分のためより、誰かのためや、あるいは責任感から力を発揮するあなた。締め切りが迫るなど、やらざるを得ない状況に追い込まれたときに本領を発揮します。「やるべき」という強い想いこそが、あなたの背中を強く押してくれるようです。挑戦のチャンスはいつも突然。だからこそ、自分できっかけを作れるといいですね。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。