-
OUT
投手交代：ピッチャー 大内 誠弥 に代わって 10番 小孫 竜二
-
OUT
8番 武藤 敦貴 レフトフライ 3アウト
-
OUT
7番 鈴木 大地 ライトフライ 2アウト
-
OUT
6番 宗山 塁 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
5番 浅村 栄斗 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ライトフライ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー西川 愛也 盗塁失敗 1アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
9番 古川 雄大 センターフライ 3アウト
-
OUT
8番 古市 尊 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 佐藤 太陽 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 3アウト
-
OUT
9番 太田 光 レフトフライ 2アウト
-
OUT
8番 武藤 敦貴 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 Ｊ・Ｄ・デービス 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 見逃し三振 2アウト
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 鈴木 大地 レフトフライ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー宗山 塁 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
6番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 浅村 栄斗 ライトフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト セカンドフライ 1アウト
-
OUT
3番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ショートフライ 2アウト
-
OUT
西2-0楽
1番 西川 愛也 レフトヒット 西武得点！ 西 2-0 楽 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
9番 古川 雄大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
8番 古市 尊 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 佐藤 太陽 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 Ｊ・Ｄ・デービス センターフライ 1アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト
-
OUT
2番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 山村 崇嘉 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
西1-0楽
4番 Ｌ・セデーニョ センター犠牲フライ 西武得点！ 西 1-0 楽 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
3番 渡部 聖弥 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 西川 愛也 センターフライ 1アウト