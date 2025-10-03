「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2025.10.03 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0 6 0
ソフトバンク 2 0 0 0 0 2 8 0

  • OUT

    3番 牧原 大成 セカンドヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 柳町 達 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 野村 勇 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 森 友哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 東浜 巨 に代わって 10番 松本 晴

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 堀 柊那 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 廣岡 大志 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 西野 真弘 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 井上 朋也 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 谷川原 健太 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 杉本 裕太郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 山川 穂高 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    1番 森 友哉 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 堀 柊那 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー廣岡 大志 盗塁失敗 1アウト

  • OUT

    7番 廣岡 大志 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 東浜 巨

  • OUT

    2番 柳町 達 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 柳田 悠岐 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 野村 勇 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    6番 西野 真弘 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 杉本 裕太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 井上 朋也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 谷川原 健太 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー牧原 大成 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    4番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ0-2ソ

    2番 柳町 達 ライトホームラン ソフトバンク得点！ オ 0-2 ソ

  • OUT

    1番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 森 友哉 センターフライ 1アウト