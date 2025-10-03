「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
3番 牧原 大成 セカンドヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
2番 柳町 達 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 野村 勇 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
-
OUT
1番 森 友哉 空振り三振 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 東浜 巨 に代わって 10番 松本 晴
-
OUT
9番 麦谷 祐介 センターヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
8番 堀 柊那 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 廣岡 大志 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 西野 真弘 サードゴロ 1アウト
-
OUT
8番 海野 隆司 見逃し三振 3アウト
-
OUT
7番 井上 朋也 レフトフライ 2アウト
-
OUT
6番 谷川原 健太 レフトフライ 1アウト
-
OUT
5番 杉本 裕太郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
4番 太田 椋 センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 見逃し三振 1アウト
-
OUT
5番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 山川 穂高 見逃し三振 2アウト
-
OUT
3番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
2番 宗 佑磨 ショートフライ 3アウト
-
OUT
1番 森 友哉 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
9番 麦谷 祐介 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 堀 柊那 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー廣岡 大志 盗塁失敗 1アウト
-
OUT
7番 廣岡 大志 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 東浜 巨
-
OUT
2番 柳町 達 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 柳田 悠岐 レフトフライ 2アウト
-
OUT
9番 野村 勇 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 海野 隆司 ショートフライ 1アウト
-
OUT
6番 西野 真弘 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 杉本 裕太郎 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 太田 椋 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 井上 朋也 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 谷川原 健太 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー牧原 大成 盗塁失敗 2アウト
-
OUT
4番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
オ0-2ソ
2番 柳町 達 ライトホームラン ソフトバンク得点！ オ 0-2 ソ
-
OUT
1番 柳田 悠岐 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 森 友哉 センターフライ 1アウト