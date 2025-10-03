AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）リーグステージ・グループF第2節が2日に行われ、ガンバ大阪（日本）とラーチャブリー（タイ）が対戦した。



前身のAFCカップを引き継ぐ形で創設2年目を迎えるACL2に参加するガンバ大阪。9月17日に行われた第1節東方（香港）との一戦を3－1で勝利し、開幕白星スタートを切った。続く今節は敵地でラーチャブリーとの一戦に臨んだ。

試合の序盤、最初のチャンスをつかんだのはホームのラーチャブリー。右サイドからタナがクロスを上げ、ンジヴァ・ラコトハリマララがボレーシュート。GK東口順昭は正面でキャッチし、事なきを得る。その後もホームチームがチャンスを作り、スコット・アラーディスがミドルシュートを放つなど、ガンバ大阪ゴールに迫る。

対するガンバ大阪は宇佐美貴史のクロスに山下諒也が走り込むも、ボールは合わずにピッチを割ってしまう。その後、前半はスコアは動かず、0－0で試合を折り返す。

後半に入り、均衡を崩したのはガンバ大阪だった。64分左サイドからのクロスは相手DFに弾き返されたが、安部柊斗がセカンドボールを回収。右足にボールを持ち変え、右足一閃。強烈なミドルシュートが突き刺さり、ガンバ大阪が一歩前に出る。さらに後半アディショナルタイムには、途中出場の食野亮太郎がボックス内で反転し、そのまま左足を振り抜き、追加点を挙げる。

後半は危ないシーンも作られたが、2－0で試合は終了。グループFで連勝を達成。次節は22日に行われ、ホームでナムディン（ベトナム）と対戦する。



【スコア】

ラーチャブリー 0－2 ガンバ大阪

【得点者】

0－1 64分 安部柊斗（ガンバ大阪）

0－2 90分＋4分 食野亮太郎（ガンバ大阪）

【動画】食野の追撃弾！



