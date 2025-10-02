「恐れていないのがわかる」大谷翔平所属のドジャース、佐々木朗希をベテ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、25年ぶりとなるワールドシリーズ連覇を目指してポストシーズンに挑む。しかし、シーズンを通じて不安定だったブルペン陣は崩壊気味で、ドジャースにとって最大の課題となっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が報じた。

不調なブルペン陣にポストシーズンから加わると見られるのが、佐々木朗希投手だ。佐々木は5月以降登板がなく、右肩の怪我で長期離脱していたが、先週の2試合でいずれも2回無失点、奪三振2と好投。3Aでのリハビリ登板では、平均球速が上昇し、中継ぎ転向で制球力も改善を見せていた。

しかし、デーブ・ロバーツ監督は佐々木について「ポストシーズンのロースター入りについては様子を見る」とだけ述べ、依然として起用の明言を避けていた。一方でベテランのミゲル・ロハス内野手は、佐々木の成長と姿勢に触れている。

ロハスは佐々木について「朗希がマウンドに立ち、あの姿勢を見せているのは本当に清々しい。100マイル（約160.9キロ）の速球やスプリット、球のキレ、ストライクゾーンへの攻め、ストライクを投げる技術以上に、彼の姿勢が重要だと思う。彼が、その瞬間や状況を恐れていないのがわかる」と言及した。

【関連記事】

【了】