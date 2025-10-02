レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。シーズン終了後には、来季の去就が大きな注目を集めることとなる。外国人選手の中にはシーズン途中で自由契約となることも多くあるが、日本人選手でもシーズン途中に退団発表となった例がある。そこで今回は、シーズン終了前に退団が発表された歴代選手を取り上げたい。

鳥谷敬（2019年）

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／79kg

・生年月日：1981年6月26日

・経歴：聖望学園高 - 早稲田大

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠

阪神タイガースのスター選手だった鳥谷敬は、まさかの電撃退団となった。

早稲田大からドラフト自由枠で阪神入りを果たすと、プロ2年目に早くも全試合出場を達成。堅実な遊撃守備と卓越した打撃技術で、チームの中心選手となった。

その後も全試合出場を続け、打率3割も3度クリア。ところが2018年は大きく成績を落とし、守備面でもエラーが目立つように。積み重ねていた連続試合出場数が1939でストップした。

2019年はさらに苦しみ、出番が激減。同年8月下旬には球団との会談の末、早くも同年限りでの退団を表明。大きな波紋が広がった。その後、現役続行の道を選択し、千葉ロッテマリーンズに入団した。

ロッテでは復活には至らなかったが、ベテランとして随所に存在感を発揮。2021年限りで18年間のプロ野球生活の幕を下ろした。

【関連記事】

【了】