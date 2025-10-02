乃木坂46賀喜遥香「始まるときから『もう声がやばい！』って（笑）」全力で駆け抜けた「真夏の全国ツアー2025」最終日を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月25日（木）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『真夏の全国ツアー』完走おめでとうございます！ 神宮で特に印象的だったのは、最終日の終盤、梅澤美波さんからライブの感想を求められた遥香先生の声が、ガラガラだったことです。『全部出し切れー！』とファンに何度もあおってくださいましたが、遥香先生自身も全力だったんだなと感じて、改めて“人が一生懸命に頑張る姿って素敵だな”と感動しました。本当にお疲れさまでした！」（埼玉県）

◆賀喜「騒ぎすぎちゃった（笑）！」

賀喜：ありがとうございます！ そう、東京公演の最終日で声が枯れました（笑）。神宮の初日は枯れていなかったんですけど、2日目の終盤ぐらいで「おっ？」となって、3日目で「もう危ないぞ！」ってなってきて、最終日が始まるときから「もう声がやばい！」って（笑）。

正直、今も別にそこまで治っていなくて……しゃべり声は出るんですけど、（高い声で話そうとする遥香先生）ここらへんの高い声を出そうとすると裏返っちゃって。だから、まだ完全には治っていないんですけど、それぐらい楽しくて騒ぎすぎちゃった（笑）！ 美波さんと一緒に「騒ぎすぎちゃったね（笑）」って言っていたのも楽しかったし、自分のなかでも「完全に出し切ったな！」って思えるライブだったなって思います。

走りきった！ だって全国7ヵ所16公演ですから、いっぱいやったね。思い出もいっぱいできたし、次の日はしっかり休めましたよ。矢久保（美緒）と「ちいかわパーク」に行ったんですけど、2人とも声が出ないし、矢久保もちょっと体調が万全じゃない様子だったので、2人で「ちいかわパーク」だけ行って、すぐに解散して休みました。だから寝まくったし、いっぱい休みました（笑）。楽しかったな～！

