プレミアリーグは2日、9月の月間最優秀選手賞にノミネートされた6人の候補を発表した。クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地もその一人として名を連ねている。

オリヴァー・グラスナー監督の下、クリスタル・パレスで2シーズン目を迎えている鎌田は、リーグ開幕節直前のFAコミュニティ・シールドのリヴァプール戦で負傷したものの、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）プレーオフ・セカンドレグのフレドリクスタ（ノルウェー）戦で復帰を果たすと、それ以降はすべての公式戦でスタメン出場を飾っている。

9月27日のプレミアリーグ第6節リヴァプール戦では、中盤の一角でプレー。前半にCKから先制点を演出すると、後半アディショナルタイムに交代するまで精力的に動き回り、チームの潤滑油として存在感を発揮した。この活躍が評価され、クラブのプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選ばれたほか、プレミアリーグが選出する第6節のプレイヤー・オブ・ザ・マッチウィーク候補にも選出された。

鎌田は9月のリーグ戦3試合すべてに出場。第4節サンダーランド戦はスコアレスドローに終わったが、第5節ウェストハム戦と第6節リヴァプール戦の勝利に大きく貢献した。プレミアリーグは選出理由について、以下のように説明している。

「クリスタル・パレスのMF鎌田は、プレミアリーグで唯一無敗を継続しているオリヴァー・グラスナー監督率いるチームのスター選手の一人。ジャン・フィリップ・マテタの後方で起用されていた鎌田だが、今はより深い位置での役割に適応し、活躍している。9月の3試合では合計5回のチャンスを作り出し、17回のデュエルに勝利した」

プレミアリーグの9月の月間最優秀選手候補は以下の通り。

・アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

・鎌田大地（クリスタル・パレス）

・ヤンクバ・ミンテ（ブライトン）

・ロビン・ローフス（サンダーランド）

・グラニト・ジャカ（サンダーランド）

・マルティン・スビメンディ（アーセナル）

【動画】鎌田大地が先発出場！ vsリヴァプール



