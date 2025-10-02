FFF（フランスサッカー連盟）は2日、10月10日と13日に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表は、アイスランド代表、ウクライナ代表、アゼルバイジャン代表と同じグループDに所属。9月に行われた第1節ウクライナ戦では2－0で勝利し、第2節アイスランド戦も退場者を出しながら2－1で競り勝ち、勝ち点「6」を積み上げている。
10月の2連戦では10日にホームでアゼルバイジャン代表と、13日に敵地でアイスランド代表と対戦。連勝を収めることができれば本大会出場に大きく近づくことになる。
今回のメンバーには、レアル・マドリード所属FWキリアン・エンバペや、バイエルン所属FWミカエル・オリーズらが順当に選出。また、クリスタル・パレスのFWジャン・フィリップ・マテタが初招集を果たした。一方で、パリ・サンジェルマン（PSG）のFWウスマン・デンベレとFWデジレ・ドゥエは負傷により選外となっている。
フランス代表の23名のメンバーは以下の通り。◆■フランス代表
▼GK
リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ブライス・サンバ（レンヌ）
▼DF
リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
▼MF
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）
アドリアン・ラビオ（マルセイユ）
ケフラン・テュラム（ユヴェントス／イタリア）
▼FW
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
キングスレイ・コマン（アル・ナスル/サウジアラビア）
ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／イングランド）
ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
クリストファー・エンクンク（ミラン/イタリア）