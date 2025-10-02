日向坂46藤嶌果歩が告白…“結婚したい”と思う先輩メンバーとは？「引っ張ってくれそうだなと思いました」

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月26日（金）の放送は、日向坂46の河田陽菜と藤嶌果歩が、最近メンバー間で盛り上がった話を語りました。河田:このあいだ歌番組の空き時間に「メンバー内で結婚するなら誰？」みたいな話になって。藤嶌:ありました！河田:「私は選ばれないだろうな」と思っていたけど、案の定、選ばれなくて（笑）。そのときは、松田（好花）が金村（美玖）を選んで、小坂（菜緒）も金村を選んでいたよね？藤嶌:そうだったかもです。河田:あとは平岡海月ちゃんとか。藤嶌:はるはる（山下葉留花）も選ばれていましたよ！河田:選ばれてた！ でも、私たちは入れなかったね。藤嶌:そうですね。しかも、我々だけ答えを出せなかったんですよね（笑）。河田:出せなかった。藤嶌:結局、選べなくて。でも実は私、お家で夜な夜な考えたんです。うすうす思っていた人はいたんですけど、その場では言えなくて……。河田:（答えるのを）恥ずかしがっていたよね（笑）。藤嶌:そうなんです。というのも、あの場にいた好花さんだったんです（笑）！河田:え!? 言いなよ～（笑）。藤嶌:なんとなく思ってはいたんですけど、あの状況で「結婚したいのは好花さんです！」って言えなくて……。河田:確かに恥ずかしいよね。でも、確かに好ちゃんはアリかも。なんか上から目線になっちゃった（笑）。藤嶌:ハハハ（笑）。私は尊敬できる相手がすごくいいなって思っているんです。河田:そうだよね。藤嶌:そういう面において、好花さんはずっと尊敬できる存在でいてくださるし、引っ張ってくれそうだなと思いました。私自身、結構引っ張られたいので。河田：私たちが選ばれなかった理由ですか（笑）？藤嶌:何ですかね？河田:でも多分「彼女にしたいランキング」だったら、私たちは選ばれているんですよ！藤嶌:そう思います！ だって私、陽菜さんを彼女にしたいですもん。河田:うれしい！ でも結婚までには至らない（笑）。藤嶌:そうなんですよね～（笑）。言われたことないです「結婚したい」って。河田:私もない。藤嶌:この違いって何ですかね？河田:やっぱり、お嫁さんにするには引っ張っていく力が大切なのかな。でもさ、私たちが、お嫁さんなのか、それとも旦那さんなのかにもよらない？藤嶌:確かにそうですよね！ 多分お嫁さんとしてなら……。河田:「お嫁さんとしてならついていきます！」ってなっていたかもしれない（笑）。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46