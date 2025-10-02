西武がオリックスに1点差で競り勝つ
先発投手：西武は今井達也が6回4失点（5安打7奪三振）の好投、オリックスの曽谷龍平は5回5失点で敗戦投手。得点経過：2回表に西武が4点を追加、3回表にさらに1点を追加。3回裏にオリックスが2点を返す。注目選手：オリックスの若月健矢が2打点、宗佑磨が2得点、西武の仲田慶介が2打点の活躍を見せた。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|84
|54
|4
|.609
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|12.5
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|14.5
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|22.5
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24
|6
|ヤクルト
|140
|55
|78
|7
|.414
|26.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|140
|73
|64
|3
|.533
|12
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|140
|62
|75
|3
|.453
|23
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5