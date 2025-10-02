西武がオリックスに1点差で競り勝つ

先発投手：西武は今井達也が6回4失点（5安打7奪三振）の好投、オリックスの曽谷龍平は5回5失点で敗戦投手。得点経過：2回表に西武が4点を追加、3回表にさらに1点を追加。3回裏にオリックスが2点を返す。注目選手：オリックスの若月健矢が2打点、宗佑磨が2得点、西武の仲田慶介が2打点の活躍を見せた。

