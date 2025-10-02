西武がオリックスに1点差で競り勝つ

先発投手：西武は今井達也が6回4失点（5安打7奪三振）の好投、オリックスの曽谷龍平は5回5失点で敗戦投手。得点経過：2回表に西武が4点を追加、3回表にさらに1点を追加。3回裏にオリックスが2点を返す。注目選手：オリックスの若月健矢が2打点、宗佑磨が2得点、西武の仲田慶介が2打点の活躍を見せた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 84 54 4 .609 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 12.5
3 巨人 143 70 69 4 .504 14.5
4 中日 143 63 78 2 .447 22.5
5 広島 141 59 77 5 .434 24
6 ヤクルト 140 55 78 7 .414 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 85 52 4 .620 -
2 日本ハム 142 83 56 3 .597 3
3 オリックス 140 73 64 3 .533 12
4 楽天 140 65 73 2 .471 20.5
5 西武 140 62 75 3 .453 23
6 ロッテ 141 55 83 3 .399 30.5