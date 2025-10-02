「死なへんから大丈夫！」新しい学校のリーダーズSUZUKA 海外留学目前のリスナーに熱烈エール

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。9月25日（木）の放送では、海外留学を目前に控えた生徒（リスナー）と電話をつなぎ、熱い想いについてトークを繰り広げました。SUZUKA：さあ、今夜は新しい学校のリーダーズLOCKS!のメイン授業をお届けいたします！ 「青春コーリング!!!」 青春のさまざまな悩みを直接聞いていく授業でございます。RIN：まずは書き込みを紹介します。私はもうすぐ1年の海外留学に飛び出とうとしています。リーダーズの存在が大きくて挑戦できたから、その想いを語りたいです。でも日本でLIVEいけないのはショック！（ラジオネーム：ところてん 16歳）RIN：とのことです。SUZUKA：なるほど。MIZYU：すごいね。RIN：聞いてみたいでございます。SUZUKA：じゃあ、早速電話をしていきましょう。青春コーリング！――ここでリスナーと電話をつなぐ。SUZUKA：もしもし！リスナー：もしもし！ よろしくお願いします。SUZUKA：よろしくお願いいたします、新しい学校のリーダーズでございます。いただいた書き込みメッセージを読ませていただきました。1年海外留学に飛び出ようとしていると聞きましたけども、まずどこに行くんですか？リスナー：アメリカのカリフォルニア州に行きます。SUZUKA：わお！ それを決めた理由は何ですか？リスナー：私は将来、国際機関で働きたくて、でも今の英語力じゃ足りないから、現地に行って学びたいなって思ってます。MIZYU：なるほど、かっこいいね！ このオンエアの翌日に行くのか。で、一昨日のライブに来てくれてたんだ！ 行動力！ 絶対今、荷造り忙しいでしょ？RIN：本当だよね。KANON：それでも、来てくれるんだね。嬉しいです。MIZYU：リーダーズの存在が大きくて挑戦できた、っていう想いを語りたいということなんですが、聞きたいです！リスナー：私は、中学3年生の頃に留学することを決めて。1年行くから、日本の学校を1年留年しないといけないし。日本の学校の勉強もけっこう忘れちゃうから、大学受験とか、ホストファミリーとのコミュニケーションとかいろいろ心配で。挑戦することをやめようかなって思ってたんですね。けど、そのときにリーダーズの存在が私の心を動かしてくれて、そういえばリーダーズもLAに行ってたし、世界で世界を舞台に活躍しててかっこいいなって思って。私も挑戦する心を忘れずに、前に進んで自分を成長させようと思わせてくれた存在です。MIZYU：めちゃくちゃ嬉しい！SUZUKA：いや、わしらも初めてアメリカ行ったとき、初の海外で。空港ついたときから全て別次元で、すっごく刺激的やったし。ほんまに世界って自由やし、さまざまな選択あるんやっていう、いろんな価値観を。コミュニケーションとかだけじゃなく、街並みの雰囲気からすごい教えてもらったから。SUZUKA：それをこの歳で感じられて、それでこういう将来の夢があって、すごいあなたの希望に感動しております。だから、すごいいっぱいアメリカで刺激受けてほしいし、心配事あると思うけど、死なへんから大丈夫！KANON：そうだね。SUZUKA：死ねへんし、声から良い子やって伝わるから大丈夫やから。やけど、ちょっと寂しくなったりしたときは、家族に電話したりとか、わしらの映像とか見てくれたりしたら、1回こうやって会話してるから、友達に思ってくれてええし。KANON：もしかしたらさ、ところてんさんがアメリカにいる間、私たちがライブでアメリカ行くかもしれない。RIN：確かにね！SUZUKA：行くってなったら来てくれる？リスナー：絶対行きます！KANON：寂しくないよ、そしたら！MIZYU：会いたいな。SUZUKA：それで、現地でできた友達とかと一緒に来てほしいわ。「ところてんです」って言われたら、「あー！」ってなるから。RIN：向こうで楽しみなことはある？リスナー：ハンバーガーです！RIN：ハンバーガーね、「In-N-Out Burger」がおいしいからね。SUZUKA：インネナウト！MIZYU：インネナウト知ってる？リスナー：知らないです。RIN：「In-N-Out Burger」、アンドが省略されてNになってる。MIZYU：インアンドアウトバーガーっていう、ファーストフード店っていうのかな。ほんとに早く出てくるから、ちょっと安いんだけど、めっちゃおいしい。KANON：お野菜が生きてるのよね。SUZUKA：インネナウトのレタスは生きてんのよ。MIZYU：あと、ピンク色のソースがめっちゃおいしいの！ インネナウトおすすめです！SUZUKA：ちょっと、ところてんちゃんも「In-N-Out」言ってみて。リスナー：いんねなー……。SUZUKA：言われへんねやこれ！ もう戦ってほしいわ、アメリカで。MIZYU：現地の言葉で教えてもらってほしい。SUZUKA：読み方むずいねん。KANON：むずいんだよね。SUZUKA：ところてんちゃん、確実に今言えてなかったから、アメリカで絶対言えるようになってきて！RIN：1年後、それで帰ってきて！KANON：ありがとう！ 頑張って～！MIZYU：離れても、心はひとつ！全員：バイバ～イ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info