大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンにおいても主力選手の負傷に悩まされている。ユーティリティプレイヤーであるトミー・エドマン内野手も足首に痛みを抱えており、万全の状態ではなくワイルドカードシリーズに臨んだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

エドマンの状態についてアンドリュー・フリードマン編成本部長は「彼は先週アリゾナで外野を守っている間に、その負傷を悪化させてしまったようだ」とし、続けて「彼はどんなことでもやってのけるだろう。しかし、現時点で彼の健康を維持するための最善の策は、外野での動きを制限することだと思う」と語っている。

エドマンは今季、足首の炎症で5月初旬に負傷者リスト（IL）入りとなり、3週間以上を欠場し、その後8月にも捻挫で約1か月離脱していた。復帰後67試合では打率.213、OPS.579と不振に苦しむ一方、シーズン序盤30試合では打率.252、打点24、本塁打8を記録していた。

状態が心配されるエドマンについてスモールソン氏は「彼はワイルドカードシリーズには出場可能だが、だいぶ前から足首の痛みに悩まされており、当面は二塁手としてプレーする可能性が高いだろう」と言及した。

