阪神がヤクルトに6-2で勝利
先発投手：阪神は村上頌樹が7回2失点の好投（5安打8奪三振）、ヤクルトの青柳晃洋は4回1/3回6失点で敗戦投手 得点経過：1回裏：阪神が1点を追加 3回裏：阪神が3点を追加 4回表：ヤクルトが1点を追加 注目選手：佐藤輝明が1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、前川右京が1本塁打、3打点の活躍、村上宗隆が1本塁打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|84
|54
|4
|.609
|-
|2
|DeNA
|143
|71
|66
|6
|.518
|12.5
|3
|巨人
|143
|70
|69
|4
|.504
|14.5
|4
|中日
|143
|63
|78
|2
|.447
|22.5
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24
|6
|ヤクルト
|140
|55
|78
|7
|.414
|26.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|140
|73
|64
|3
|.533
|12
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|140
|62
|75
|3
|.453
|23
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5