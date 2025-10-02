大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10月2日、シンシナティ・レッズを8-4で下しワイルドカードシリーズ突破を決めた。この試合では佐々木朗希投手が好投を見せたが、ようやく本来の調子を取り戻したのかもしれない。米メディア『ジアスレチック』のファビアン・アルダヤ記者が綴った。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群によりレギュラーシーズンの大半で離脱を強いられたが、9月終盤にリリーフとしてメジャー復帰すると2試合連続無失点を記録。迎えた2日の試合では9回に起用されたが、1回無失点、被安打0、2奪三振と全く危なげなく試合を締めた。

その佐々木について、アルダヤ記者は2日の試合後に「ドジャースが8-4で勝利。ナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）進出を決めた。クローザーを任された佐々木が、圧倒的な投球で試合を締めくくった。彼がドジャースブルペン陣の課題解決に貢献できるなら、それは大きな進展になるだろう」と綴っている。

ドジャースブルペン陣は1日の試合で3失点、2日は2失点を喫するなど不安定な状況なだけに、佐々木は次戦以降も勝負どころで起用される場面が多くなりそうだ。

【関連記事】

【了】