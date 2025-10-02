今日の運勢は？ 10月3日（金）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月3日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月3日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？頑張っていきたことが報われていくような1日です。周りのために動く必要があったとしても、自分の気持ちや心、感情の流れをしっかり感じながら過ごしてみて。あなたがどう思っているかが、あなたの周りの世界に影響を及ぼしています。思った以上に、あなたの影響力は大きいのです。だからこそ、心と向き合いましょう。考えごとで頭がまとまらないときは、軽く体を動かしてみて。自分のモチベーションと、周りからの評価や環境からのしばりで少しモヤモヤしそう。しかし、その動きづらさも、もう少しの辛抱です。あなたを認めてくれている人たち以外の意見も、柔軟に、そして素直に耳をかたむけてみましょう。運勢的に勢いがついているときですが、自分の感情ばかりを大切にしてしまいそうな1日。自分を大切に扱い、愛することは大事なことですが、今日はちょっと自分に比重が偏りそう。相手のため、周りのためになるように、そしてそれがあなたの負担にならない範囲はどの程度か、しっかり見極めて行動しましょう。今日は、スピードを上げてサクサクと物事に取りかかりましょう。あなたにとって嬉しい情報や、喜ばしい評価が耳に入ってきそうです。あなたからも、人の喜ぶような発信や発言をしたり、周りのほしがっていそうなものを、あなたにできる範囲でシェアしたりしてみましょう。今日は笑顔が開運の鍵です。今、目の前にあるものを大切にしましょう。あなたが今「足りている」ことに気付けば、欲しいと思っていたものが引き寄せられてきそうな運勢です。足りないものを得る、補うための努力ももちろん素晴らしいですが、獅子座の人は自己評価がどのようなものかがとても重要です。意図的に、自分を褒めていきましょう。あなたが学びたい、得たい、知りたいと思っていることに関して、案外すんなり情報が入ってきそう。自分だけでなんとかしようとせず、詳しそうな人に尋ねてみたり、会話のなかで質問したりしてみましょう。良い師や先輩との縁もありそうです。自分からオープンマインドを心がけて動いてみましょう。タスクに溺れてしまいそうな予感。一つひとつを丁寧に片づけていきましょう。焦って動いても良いことはないので、時間がかかっても、入念にチェックをしながら終わらせていきましょう。あなたに任されたことは、自信をもって取り組んでください。さらに良くするために、周りにアドバイスをもらっても良いでしょう。良いお金の使い方ができる日です。もし余裕があるなら、自分だけではなく、誰かのためにちょっとだけ使うのも◎ とても喜んでもらえそうな気配。そして、今日はあなたの才能を使う日でもあります。才能と言っても、難しく考える必要はありません。あなたがなんなくできることを思い出して。それができるということは、つまり才能があるということです。今日は、周りにペースを乱されそうです。さまざまなタスクが舞い込んでくるなかでも、きちんと休憩や食事の時間は確保してください。“ながら作業”をしてしまうと、何かミスをしてしまいそうです。疲れを感じやすい日でもあるので、やるべきことが終わったら、すぐにオフモードに切り替えていきましょう。いろいろなことに神経が過敏になりやすい1日です。特に、ネガティブなものごとを見聞きしやすく、ついそちらに意識が向きやすくなっています。あなた自身の軸がブレやすくなっている日でもあるので、気を引き締めましょう。今日はやることは最低限にして、1人の時間を確保したほうが良いでしょう。鬱屈とした気分になったときは、無理にポジティブになろうとしないこと。あなたの心のなかに刺さりっぱなしだったトゲが、するっと抜け落ちるような運勢の日です。あなたのなかで浄化のようなものが起こりそう。ずっと意識を向けてきたことに対する答えも、スッとあなたの元へ降りてきそうです。今まであった誤解が解けたり、思い違いが正されたりする日です。嫌な印象を抱いていた人のイメージが変わるような出来事がありそう。また、あなたの頑張りを評価する声が、あなたの元に届くかも。あなたの頑張りを見てくれていた存在に、あなた自身が気付ける日です。あなたにぴったりのタイミングで、必ず好機は巡ってきます。人それぞれ違いますが、その好機を見極めるために、普段から2種類の違和感に自覚的になっておきましょう。1つは、第一印象で抱く違和感。もう1つは、新しいことや挑戦するときに感じる違和感です。後者の違和感は、感じても前向きにチャレンジしましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。