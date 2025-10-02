日本サッカー協会（JFA）は2日、今月10日と14日に行われる『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表メンバー27名を発表。同メンバーに選出されたDF安藤智哉が、所属クラブのアビスパ福岡を通して、喜びの声を届けた。

現在26歳の安藤はこれまでにFC今治、大分トリニータ、そしてアビスパ福岡で活躍。今季よりプレーしている福岡では、ここまで行われた2025明治安田J1リーグで30試合出場4ゴールを記録している。

また、今年7月に行われた東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会で日本代表に初招集されると、同大会では2試合にフル出場して優勝に貢献。国内組のみの編成だったE-1選手権に続いて、9月にはアメリカ遠征に臨む日本代表に選出されていたものの、メンバー発表後にケガのために不参加が決定。だが、所属クラブの福岡で欠場したのは、出場停止も重なった同月13日の2025明治安田J1リーグ第29節セレッソ大阪戦（●2－4）のみ。次の第30節横浜F・マリノス戦（●0－2）ではハーフタイム明けからピッチに戻ってきており、その後は2試合連続のフル出場を続けていた。

2025明治安田J1リーグでの活躍が認められる形で、9月シリーズに続く代表招集を受けた安藤は、福岡を通して次のようにコメントを発表。無念の辞退を強いられた先月の悔しさをバネに、活躍を誓った。

「いつも熱い声援ありがとうございます。この度、日本代表に選出していただき嬉しく思います。前回の悔しさをぶつけ、自分のもてる力を充分に発揮し、強い覚悟を持って、そしてアビスパの代表として頑張ってきます！応援よろしくお願いします！」

今回、日本代表は10月10日（金）に『パナソニックスタジアム吹田』でパラグアイ代表と、同14日（火）には『東京スタジアム』（※味の素スタジアム）でブラジル代表と対戦する。

