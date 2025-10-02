ブラジルサッカー連盟は1日、10月10日（金）の韓国代表戦、10月14日（火）の日本代表戦に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。

GKはベント（アル・ナスル/サウジアラビア）、エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）、ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）の3名体制となった。アリソン（リヴァプール／イングランド）は負傷のため選外となっている。

ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、アジア遠征2連戦でのGKの起用方法について「1試合目（韓国戦）はエデルソンが復帰する。2試合目（日本戦）はウーゴが出場するだろう」とプランを明かした。日本戦でGKウーゴ・ソウザがブラジル代表デビューを飾る見込みだ。

ウーゴ・ソウザは1999年1月31日生まれの26歳。フラメンゴの育成組織出身でフラメンゴ、シャヴェス（ポルトガル）、コリンチャンスの3クラブでプレー。2023年にはヴィッセル神戸への移籍間近と報じられていたが、移籍は成立しなかった。現在はコリンチャンスの絶対的守護神として、今季公式戦47試合に出場している。アンチェロッティ体制のブラジル代表では6月、9月、10月と連続招集されているが、いまだ代表キャップは「0」。指揮官も期待を寄せる身長199cmの大型GKがベールを脱ぐことになりそうだ。