大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シンシナティ・レッズに2連勝し、ワイルドカードシリーズを突破。好調な状態でポストシーズンに入っているが、ミゲル・ロハス内野手はチームの現状に満足感を抱いているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースが9月に入ってから5連敗して苦戦する中、ロハスはチームが基本的に自分勝手な野球をしていると述べ、試合中は楽しむ姿勢を取り戻すよう求めた。チームはその後、7試合のうち6試合に勝利して反撃し、時折苦戦したものの、全体的にはここ数週間、本来の力を発揮し始めたように見える」と言及。

続けて、「ここ数週間、僕たちは本当に良い野球をしてきた。こういった長いシーズンになると、多くの人が自分自身の道を見つけようとしているように感じることがあるが、僕たちは個人的な成績や打席数など、そういったことを気にしすぎていた。今、僕たちは以前よりずっといい野球ができていると感じているし、チームも少しずついいプレーをし始めていると思う。そして、それはちょうどいいタイミングで起こった。もうすぐ10月にここで試合をするから。これからもこの調子で続けていきたい」というロハスのコメントを伝えている。

地区シリーズはナショナル・リーグ東地区を制したフィラデルフィア・フィリーズが相手となるが、その勢いをどこまで維持できるかが結果を左右することになりそうだ。

