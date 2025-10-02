マーク・アーモンド来日決定、ソフト・セルの中心人物が6年ぶりビルボードライブ登場

ニュー・ウェイヴを代表するユニット、ソフト・セルのボーカルとして知られるマーク・アーモンド（Marc Almond）が約6年ぶりにビルボードライブへ登場する。

1980年代半ばにソフト・セルを解散して以降も、シンセ・ポップを軸にしながら飽くなき創作を続けてきたアーモンド。スージー・スーやニック・ケイヴをはじめ、ジャンルを超えた名だたるアーティストとのコラボレーションも積極的に展開してきた。ポップでありながらアヴァンギャルド、優雅さと退廃性を併せ持つその独自の世界観は、艶やかな歌声とともに唯一無二の存在感を放ち続けている。

今回の来日公演には、ジグ・ジグ・スパトニックのギタリストで”マークの片翼”と称されるニールX、さらに長年彼を支え続けてきたコラボレーターのマーティン・ワトキンスが参加。新年の幕開けを妖艶に彩る、スペシャルなステージが繰り広げられる。

マーク・アーモンド来日公演

2026年1月6日（火）ビルボードライブ大阪

1stステージ：開場16:30／開演17:30

2ndステージ：開場19:30／開演20:30

2026年1月8日（木）ビルボードライブ東京

1stステージ：開場16:30／開演17:30

2ndステージ：開場19:30／開演20:30

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/