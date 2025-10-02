日本サッカー協会（JFA）は2日、今月10日と14日に行われる『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表メンバー27名を発表した。

『FIFAワールドカップ（W杯）26』に向けて強化を図る日本は、9月に行われたアメリカ遠征を経て、10月は日本国内で南米勢と対戦。10月10日（金）にはパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と、同14日（火）には東京スタジアムでブラジル代表と対戦する。

すでにW杯本大会出場を決めている南米勢との対戦に向け、日本代表を率いる森保一監督は、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力を順当に選出。去就等の問題により前回の活動では招集されなかったMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）やMF田中碧（リーズ／イングランド）が久々の復帰を果たしている。

その一方で、三笘薫（ブライトン／イングランド）やMF守田英正（スポルティング／ポルトガル）の招集は見送られた。その他、負傷脱者が続出しているDFラインにはDF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）、DF安藤智哉（アビスパ福岡）、DF鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）らが選出されている。また、チャンピオンシップで主力して活躍するFW斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）が初選出となっている。

10日10日のパラグアイ代表戦は19:20キックオフ（予定）で、日本テレビ系にて全国生中継。同14日のブラジル代表戦は19:30キックオフ（予定）で、テレビ朝日系列にて全国生中継＆ABEMAにて生配信される。

発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（ヘンク／ベルギー）

南野拓実（モナコ／フランス）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

小川航基（NEC／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）