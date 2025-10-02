今月のキリンチャレンジカップ2025に臨むメンバーを発表した、日本代表を率いる森保一監督がメディア対応を行なった。

今回の発表で注目を集めたのが、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）とMF三笘薫（ブライトン／イングランド）の招集の有無だ。前者は、前回の代表活動にて左足首を痛め、所属クラブに戻って以降もギリギリの状態でプレーしており、1日のトレーニングは個別メニューでの調整となっていた。また、後者に関しても、先のチェルシー戦で負傷交代を余儀なくされていた。

そのなかで、森保監督は久保を招集した一方で、三笘を見送る形に。懸念されるコンディション面については、「招集していても、していなくても、双方のメディカルが連絡を取っていて、現状がどうであるか、今後の見通しでどうなるかということを確認してくれた上で、招集するかしないかの判断をしています」としつつ、「本人とも、実際に今の状態がどうかをチームスタッフが連絡を取ってくれているので、あとはメディカルとの見解と合わせて、最終決定しています。久保は、今回招集できると判断させてもらって、三笘については招集しないということで判断させていただきました」と述べている。