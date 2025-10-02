日本サッカー協会は2日、10月11日（土）高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区）にて「JFA夢フィールドデー」を開催することを発表した。サッカーファミリーがサッカーを満喫する一日として、JFA夢フィールドを舞台にさまざまな角度からサッカーを楽しめるイベントとなっている。

前日にキリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦を終え、14日（火）に行われるブラジル代表戦に向けたSAMURAI BLUE（日本代表）の公開練習など、多数のイベントが予定されている。入場料・参加料は無料。開催概要は以下の通り。

◆「JFA夢フィールドデー」 開催概要

【主催】公益財団法人日本サッカー協会

【開催日時】2025年10月11日（土）13:00～18:30（予定）

【開催場所】高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区1-1 幕張海浜公園内）

※お車でお越しの場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。駐車場以外の場所には駐車されないようお願いします。

【ゲスト】元日本代表永島昭浩さん（JFAぼうさい拠点）、ビーチサッカー日本代表茂怜羅オズ選手（ビーチサッカー体験）

【参加費】無料

※どなたでもご参加いただけますが、来場者多数の場合には当日入場制限を行います。

※荒天・雨天時には、中止させていただく企画もございます。

◆開催内容

SAMURAI BLUE 公開練習

16:30〜18:00 Aピッチ

SAMURAI BLUEがコンディション調整を行う様子を見学いただけます。

JFAフットボール大学 特別講座

14:30〜15:30 フットサルアリーナ

「世界をめざす小中学生のための語学講座」

世界で活躍する選手をめざす小中学生に向けて、ピッチ内外で使える英語の勉強方法をレクチャーします。当日は講師の竹山友陽氏に直接質問できるチャンス！

講師：竹山 友陽（サッカー選手向け英語講師）

特典・参加者には、オリジナル冊子（先着50名）＆ステッカーをプレゼント！

JFAフットボール大学ブース「Football & English（サッカーと英語）」

15:30〜16:30 場外エリア

国内外で活躍するプロサッカー選手に向けた英語オンライン講座の特設ブースを出店します。クイズ参加者にはステッカーをプレゼント（無くなり次第終了）。「サッカーと英語」の教科書 Vol.1 & Vol.2 も販売します。

ビーチサッカー体験

13:00〜16:00 ピッチ・カリオカ

ビーチサッカー日本代表が使用しているピッチで、ぜひビーチサッカーをご体験ください。日本代表・茂怜羅オズ選手によるオーバーヘッドシュートのデモンストレーションなども行います。更衣室もご利用いただけます。

審判ブース

13:00〜16:00 場外エリア

オフサイドクイズに挑戦、レベルに応じてホイッスル等の景品をゲット。審判員が実際に試合で使用している電子フラッグなどを手にとっての写真撮影など。

JFA STORE 特別出店

13:00〜16:00 場外エリア

JFA公式グッズストアが特別出店し、会場にてJFAオフィシャルグッズをご購入いただけます。さらに、デジタルコレクションカードを手に入れることができます。

＜デジタルコレクションカードとは＞

日本代表選手の写真を収録した、スマートフォンやPCで楽しめるデジタル形式のコレクションカードです。当日はチラシを配布予定で、記載されたパスワードを読み込むことでカードをダウンロードして獲得いただけます。なお、現物カードの配布はございません。

JFA Passport

13:00〜 場外エリア

JFA公式アプリ「JFA Passport」で会場に設置しているQRコードを読み込むと、当日来場者限定のプレゼントキャンペーンに応募できます。ご応募いただいた方から抽選で3名様にサッカー日本代表オフィシャルグッズをプレゼントします。当選発表は、後日プレゼントの発送を持って代えさせていただきます。

JFAぼうさい拠点

13:00〜16:00 正面玄関※セレモニーは15:00から

災害時にも子どもたちが体を動かせる居場所・遊び場を設けられるよう、JFA夢フィールドをはじめとした全国各地に移動のできるぼうさい拠点とキッズピッチを整備します。当日15:00よりJFAリスペクト委員会 防災・復興支援部会 部長 永島昭浩および公益財団法人日本財団 常務理事 相澤佳余氏をはじめとするJFA夢フィールドのぼうさい拠点の設立に関係した方々によるオープニングセレモニーを開催します。

キッチンカー

13:00～ ※売り切れ次第終了

・にこにこキッチンカー

・ローストチキンコオロギ

・ShungorouSausage

※内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。