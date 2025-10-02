大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10月1日、ワイルドカードシリーズ第1戦でシンシナティ・レッズに10-5で勝利した。ポストシーズン白星スタートとなったが、レギュラーシーズンで苦しんだブルペン不安は解消できていないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同戦のドジャースは先発のブレイク・スネル投手が7回2失点と好投したが、8回に登板したアレックス・ベシア投手、エドガルド・エンリケス投手、ジャック・ドレーヤー投手が計3失点を喫している。

同メディアは「ベシアは先頭にヒットを許すと、1死後に四球も与え、打者3名に22球を要した。代わって登板したエンリケスは、連続で四球を与えてレッズに1点を献上し、さらにタイムリーも打たれた。彼は18球を投げた。その後登板したドレーヤーも押し出し四球を与えた後、この回を終わらせるのに19球を要した。自宅で記録を取っている方々のために言えば、3アウトを取るのに投手3名と59球を費やしたことになる」と言及。

続けて、「打線の爆発は救いだった——チーム合計5本塁打（大谷2本、テオスカー・ヘルナンデス外野手2本、トミー・エドマン外野手1本）は球団記録を更新——しかし、ファンが痛感してきた問題点が、ポストシーズンで即座に再び露呈した。勝利は常に歓迎するが、ポストシーズンの残りを心配せずにはいられない」と懸念を示している。

