最後は佐々木朗希がピシャリ！ドジャース、”日本人トリオ”が躍動　地区シ…

ロサンゼルス・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地のドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に8-4で勝利。ワイルドカードシリーズ2連勝で、地区シリーズ進出を決めた。



同試合は、ドジャースの日本人トリオが躍動した。



ドジャース先発の山本由伸は初回、死球と味方守備のエラーで2死二、三塁のピンチを迎える。ここで5番サル・スチュワートに適時打を浴びて2点を失った。



それでも、その後は流石の修正力を見せた。2回から5回まで三者凡退に抑えるなど、7回途中2失点と試合を作った。







「1番・DH」で出場した大谷は、第3打席まで安打が生まれなかったが、6回に貴重な追加点となる適時打をマーク。塁上では、チームを鼓舞する仕草を見せていた。



9回のマウンドに上がったのは、メジャー1年目の佐々木朗希。レギュラーシーズンでは故障に悩まされたが、この日は危なげない投球で三者凡退に抑え、チームの勝利に貢献した。



東地区王者・フィリーズとの地区シリーズは、日本時間5日から敵地フィラデルフィアで幕を開ける。











