ドジャース、2連勝でディビジョンシリーズ進出！大谷翔平は1安打1打点、山…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地のドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に8-4で勝利。ワイルドカードシリーズ2連勝で、ディビジョンシリーズ進出を決めた。



ドジャースの先発は山本由伸、レッズの先発はザック・リテルでスタートした。



山本は初回、死球と味方守備のエラーで2死二、三塁のピンチを迎える。ここで5番サル・スチュワートに6球目を右翼前に運ばれ、2点を失った。



援護したいドジャース打線は3回、1死三塁とすると、2番ムーキー・ベッツのタイムリーヒットで1点を返す。







4回には1死一塁から、7番キケ・ヘルナンデスの適時二塁打で同点。続く8番ミゲル・ロハスにも適時打が生まれ、逆転に成功する。



勢いに乗ったドジャースは6回、1死一、三塁から1番大谷翔平、2番ベッツの連続タイムリーで追加点。さらに1死満塁から4番テオスカー・ヘルナンデスが適時二塁打を放ち、この回一挙4点を挙げた。



援護を受けた山本は初回以降、レッズ打線に得点を許さず。7回途中2失点の好投を見せた。



9回は佐々木朗希が抑え、ドジャースが最終スコア8-4で勝利し、2連勝でディビジョンシリーズ進出。「1番・DH」で出場した大谷は、4打数1安打1打点の成績だった。















【動画】大谷翔平、WBCで見せたあの”ポーズ”を披露

MLBの公式Xより











Shohei Ohtani extends the lead!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】