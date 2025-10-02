アストンマーティンとシャンパーニュ・ボランジェのパートナーシップが始動！名門同士でタッグを組む

英国のラグジュアリーカーブランドであるアストンマーティンは、シャンパーニュ・ボランジェを公式シャンパン・パートナーとして迎えることを発表した。今後は、世界各地で開催されるアストンマーティンの主要体験やVIPイベント、グリッドで勝利を祝う場面から特別披露会で祝杯を挙げる際まで、様々なシチュエーションで登場することになるという。伝統とサヴォアフェール (savoir-faire) に対する深い敬意、職人技への絶え間ない献身、品質と精度の徹底した追求という共通の価値観に基づいたパートナーシップがスタートしたのである。

シャンパーニュ・ボランジェは、1829年にフランス・アイ村で創業して以来、洗練されたテイストと強く細かなこだわりを大切にシャンパーニュを届けてきた家族経営のメゾン。受け継がれてきた職人技を大切にしながら、常駐する樽職人が4000を超えるオーク樽を継承している。

そんなストーリーを持つボランジェだが、アストンマーティンとは王室を通してのつながりも。両ブランドとも、王室御用達認定（ロイヤルワラント）を授与されている点である。王室御用達のブランド同士だからこそ表現することができる、エレガンスと伝統のマリアージュを、これから先どのような形で目にすることができるのか、楽しみである。