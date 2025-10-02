最下位確定でも希望の光！ヤクルトの高卒ルーキー・田中陽翔がプロ初ヒッ…

東京ヤクルトスワローズの田中陽翔は1日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・遊撃」でプロ初のスタメン出場。2回に右翼線への二塁打を放ち、プロ初安打、初打点を記録した。



健大高崎高から2024年ドラフト4位でヤクルトに入団した期待の高卒1年目内野手。この日はプロ初のスタメン出場となった。







2回、1死満塁の場面で迎えた第1打席。DeNA先発・バウアーの投じた2球目のカットボールを捉え、右翼線への二塁打を記録。



走者2人がホームインし、プロ初安打、初打点となった。その後はヒットは出なかったが、高卒1年目が存在感を放った。



この日の試合は6-9でヤクルトが敗れ、5年ぶりの最下位が確定。今季限りで高津臣吾監督の退任が決まっている。



プロの第一歩を踏み出した田中は来季、新監督の下で本格ブレイクを果たすことが出来るか。









【動画】初ヒットはサイヤング賞投手から！高卒1年目・田中陽翔のタイムリーツーベースがこれだ！

