「裏目に出た」今永昇太、強打者に痛恨被弾！　真っ向勝負に疑問の声も「…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、1日（日本時間2日）に行われたワイルドカードシリーズ2回戦のサンディエゴ・パドレス戦で、2番手として登板し4回投げて3安打2失点2四球3奪三振の成績を残した。クレイグ・カウンセル監督の戦略が裏目に出たと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

本来であれば、今永が先発登板するが、今回はリリーフのアンドリュー・キットレッジ投手を起用するという異例のプランを採用した。パドレスには強力な打者が揃っており、マニー・マチャド内野手などとの対戦を出来る限り減らす狙いがあったと考えられている。

初回に犠牲フライから1点を失ったが、最小失点に抑えてキットレッジから今永へバトンタッチ。狙い通り2回は三者凡退で、3回以降も相手に追加点を許さなかった。しかし、5回にはフェルナンド・タティス・ジュニア外野手、ルイス・アラエス内野手、マニー・マチャド内野手に再び打順が回ってくると、二死2塁からマチャドにツーランホームランを浴びてしまう。その一方で打線の援護はなく、最終的にカブスは0-3の敗戦を喫した。

同メディアは「今永はマチャドに真っ向勝負を挑み、その選択が大きな流れを変える裏目に出た」とし、「カウンセル監督は右腕マイケル・ソロカをブルペンで準備させていたが、意図的な四球も選ばず、今永に任せる判断をした。マチャドとの対戦はこれまで9度あり、今永は1安打6三振とほぼ封じ込めていた。ただし、その1本は本塁打。3回の最初の対決ではライトフライに打ち取り、流れを保っていた。しかし5回、今永が投じた決め球のフォークは沈まず、真ん中に甘く入った。マチャドは完璧に捉え、打球は高々と舞い上がって左翼スタンド最深部へ。パドレスのポストシーズン本塁打球団記録を8本に更新する一発となった」と伝えている。

続けて「オープナー採用によって、特に右打ちのタティスJr.とマチャドへの対戦回数を減らす狙いがあった。今永は今季、本塁打を浴びやすい傾向があり、144回2/3で31被弾。シーズン終盤の6試合で12本を許し、9イニング平均1.93本は、140イニング以上投げた投手の中でワーストだった」と、疑問を投げかけている。

