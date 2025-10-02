最終戦で節目の一発！DeNA・筒香嘉智、2019年以来の20号＆日米250号ホーム…

横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は1日、横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」で出場し、初回に今季20号、日米通算でも250号となる本塁打を放った。



DeNA・バウアー、ヤクルト・小川泰弘の両先発で始まったこの試合。







初回に佐野恵太の先制タイムリーでDeNAが1－0とリードを奪うと、1死二塁の場面で筒香が打席に。



小川の投じた7球目のフォークを捉え、バックスクリーンに飛び込むツーランホームランを放った。



この一発で2019年以来のシーズン20本塁打を達成すると共に、日米通算250号と節目の本塁打となった。



DeNAはその後も効果的に得点を奪い、6－9でヤクルトに勝利。レギュラーシーズンではこれが最後の試合となった三浦大輔監督に、勝利で有終の美を飾った。











横浜の空高く



筒香嘉智が最終戦を沸かせる

節目の日米通算250号ホームラン



さらに今季20号到達🚀



⚾プロ野球 (2025/10/1)

🆚DeNA×ヤクルト

【関連記事】【了】