「耐久性に疑問符」千賀滉大、かつての人気者が悪役に？　一年通して活躍…

ニューヨーク・メッツがプレーオフ進出を逃したことで、批判の矛先が選手に向けられつつある。特に千賀滉大投手に関しては、デビッド・スターンズGMにも厳しく指摘されたことで、槍玉に挙げられる形となった。かつての人気者が悪役にされることもあると、米メディア『ライジングアップル』が報じている。

千賀は2022年12月に福岡ソフトバンクホークスからメッツへ移り、ルーキーシーズンとなった2023年には、29試合に登板して12勝7敗、防御率2.98、奪三振202という驚異的な成績を残した。かと思えば、2024年は怪我で一年を棒に振るい、苦しいシーズンを送っている。そして、今年は出だしから好調を維持し、一時はナ・リーグトップの防御率を記録した時期もあった。それも束の間、ハムストリングを痛めて離脱すると、復帰後は成績が悪化してマイナーリーグ降格となっている。

それを踏まえ、同メディアは「人気というものは過大評価されがちだ。誰だって長く居すぎれば歓迎されなくなる。長く留まれば、やがては悪役にされてしまうこともある。これは人生にも野球にも当てはまるルールだ。メッツのシーズンの終わり方を見れば、かつて人気だった選手の多くが、今ではファンから疑問を持たれる存在になっている」との見解を示した。

続けて「メッツファンにとって、千賀への不満は特に、投手としての力が落ちてきているのでは？という点にある。シーズン序盤は驚くほどのスタートを切ったが、6月半ばの故障で失速した。14試合先発で7勝3敗、防御率1.39。序盤の圧倒的な投球は今や忘れられがちだ。しかし、最後の8試合では0勝3敗、防御率6.56。いずれの試合でも6回を投げ切れなかった」と伝えている。

最後に「千賀が良い投手であることは分かっている。だが3シーズンを経て、完全に読めない存在になってしまった。2023年の1年目は素晴らしかった。2024年は怪我と不調で棒に振り、耐久性に疑問符がついた。そして2025年は前半と後半で真逆の姿を見せた。理屈では、また全盛期の投球を取り戻せると思える。だが、もう千賀を手放してもいいと考えるファンに、それを言っても響かないだろう」と、まとめている。この厳しい局面を乗り越えるには、再び圧倒的な結果を残すしかないかもしれない。

