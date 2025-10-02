2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。個人タイトルや順位争いが激しさを増す一方、来季の契約更新やFA市場の動向など去就に注目が集まり始める時期でもある。特に主力選手の去就は10月に開催されるドラフト会議にも影響を及ぼす。そこで今回は、去就が注目される中日ドラゴンズの選手を紹介する。

マイケル・チェイビス

[caption id="attachment_233176" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズのマイケル・チェイビス（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／96kg

・生年月日：1995年8月11日

・経歴：スプレイベリー高 - レッドソックス - パイレーツ - ナショナルズ

シーズン途中加入ながら5本塁打を放つなど、高い長打力を示したマイケル・チェイビス。だが、確実性や守備面で課題を残しており、来季の契約は不透明な状況となっている。

2019年にメジャーデビューを果たすと、同年は95試合の出場で打率.254、18本塁打、58打点をマーク。2022年には自己最多の129試合に出場し、14本塁打を放った。

昨季からマイナー生活が続いたが、メジャー通算42本塁打の実績を引っ提げて、今年7月に中日ドラゴンズへ加入。

7月末に一軍へ合流し、NPBデビュー戦で本塁打を記録するなど、幸先のいいスタートを切った。だが、以降は苦しみ、38試合出場、打率.171、5本塁打、8打点と低迷し、9月14日に登録抹消となった。

また、三塁守備では少ない出場機会で6失策を喫するなど、攻守で課題が露呈している。

長打力は大きな魅力だが、契約延長を勝ち取れるかは、残り少ないシーズンでのパフォーマンス次第といえそうだ。

柳裕也

[caption id="attachment_233148" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの柳裕也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1994年4月22日

・経歴：横浜高 - 明治大

・ドラフト：2016年ドラフト1位（中日）

規定投球回を4度クリアするなど、先発陣を牽引してきた柳裕也。今年8月に国内FA権の取得要件を満たし、今オフの動向が注視されている。

横浜高、明治大を経て、2016年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。プロ3年目の2019年に先発ローテーションに定着し、2桁11勝を挙げた。

2021年には26試合登板（170回2/3）を投げ、11勝6敗、168奪三振、防御率2.20の好成績を収め、最優秀防御率と最多奪三振の投手2冠、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。

昨季は自身初の開幕投手に抜擢されたが、13試合の登板で4勝5敗、防御率3.76と不本意なシーズンに。今季は右肩のコンディション不良で4月下旬から約2ヶ月間離脱した。

それでも7月中旬に一軍復帰し、ここまで14試合登板、3勝5敗、防御率3.29と安定した投球を見せている。

昨オフの契約更改では複数年契約を提示されたが、単年契約を選択。先発の中心を担っているだけに、是が非でも流失は避けたいところだ。

松葉貴大

・投打：左投左打

・身長／体重：179cm／82kg

・生年月日：1990年8月14日

・経歴：東洋大姫路高 - 大阪体育大

・ドラフト：2012年ドラフト1位（オリックス）

プロ13年目にして自身初の規定投球回に到達するなど、キャリアハイのシーズンを過ごしている松葉貴大。今季は3年契約の最終年となっており、今オフに再び去就が注目されることになりそうだ。

大阪体育大から2012年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。プロ2年目の2014年には21試合（113回2/3）を投げ、8勝1敗、防御率2.77をマークした。

しかし、先発ローテーションへの定着には至らず、2019年6月に2対2の交換トレードで中日ドラゴンズに移籍した。

新天地では2021年から2年連続で6勝を記録。先発として一定の働きを見せてきた。そんな中、今季は開幕から先発ローテーションの座を守り、23試合（145回2/3）を投げ、7勝11敗、防御率2.72とキャリアハイを更新。

今シーズンは、国内FA権を取得した2022年オフに結んだ複数年契約の最終年。熟練の投球術で他球団からの評価を高めているだけに、動向が注視される。

カイル・マラー

・投打：左投右打

・身長／体重：201cm／118kg

・生年月日：1997年10月7日

・経歴：ジェスイト大プレパラトリー高 - ブレーブス - アスレチックス

来日初年度の今季は、先発で一定の働きを見せているカイル・マラー。1年契約となっており、今オフの交渉の行方が注目されている。

2021年にメジャーデビューを果たすと、オークランド・アスレチックスに在籍した2023年には開幕投手を務めた。

昨季はロングリリーフを中心に21試合に登板し、防御率4.01を記録。先発候補として大きな期待を受け、中日ドラゴンズに入団した。

今季は開幕から先発ローテーションを回り、ここまで18試合（101回2/3）を投げ、4勝9敗、防御率3.54とまずまずの成績を残している

2メートル超えの長身から繰り出される直球が大きな魅力だが、黒星は先行している状況。評価が二分されており、契約延長になるか、はたまた退団となるか、動向に関心が寄せられている存在だ。

ジェイソン・ボスラー

[caption id="attachment_233149" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズのジェイソン・ボスラー（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：186cm／98kg

・生年月日：1993年9月6日

・経歴：ノースイースタン大 - ジャイアンツ - レッズ - マリナーズ

来日初年度の今季は2桁本塁打をクリアするなど、及第点の働きを見せているジェイソン・ボスラー。近年はNPBに適応する助っ人打者が希少となっているが、残留が決定的となっている。

2021年にメジャーデビューし、通算4年間で10本塁打を記録。昨季はマイナーリーグを主戦場としていたが、3Aでは打率.303、31本塁打、110打点と傑出した数字を残し、今季から中日ドラゴンズに加入した。

来日初年度は、コンディション不良により開幕から出遅れたものの、4月中旬に一軍へ合流。シーズン前半はやや苦しんだが、徐々に状態を上げ、現時点で121試合出場、打率.257、13本塁打、58打点をマーク。

また、守備面では外野手登録ながら、一塁や三塁をこなしている。

2026年には本拠地がホームランテラスを設置、翌2027年から指名打者（DH）制の導入と転換期を迎えるだけに、残留は何より大きな補強となりそうだ。

ウンベルト・メヒア

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／104kg

・生年月日：1997年3月3日

・経歴：アンヘルルビオ高 - マーリンズ - ダイヤモンドバックス

来日3年目の今季はシーズン途中からリリーフに回り、勝ちパターンの一角を務めるウンベルト・メヒア。今オフの去就が注目される選手の1人だ。

2020年にメジャーデビューしたが、2022年以降はマイナーリーグやメキシカンリーグを主戦場としていたメヒア。2023年5月に中日ドラゴンズと契約を合意し、NPBでのキャリアをスタートさせた。

来日初年度は8試合に先発登板し、3勝1敗、防御率2.23をマーク。翌2024年は15試合の登板で3勝8敗、防御率4.88といまひとつの結果に終わったが、契約延長を勝ち取った。

今季は先発で起用されていたが、思うような結果を残せず、夏場からリリーフに配置転換。それでも、中継ぎ転向後はセットアッパーを任され、ここまで25試合登板、2勝2敗12ホールド、防御率3.35を記録している。

現在28歳と衰える年齢ではなく、一定の計算ができる存在だが、今オフはどのような判断になるか。

【了】