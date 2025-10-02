三浦監督に有終の美を！DeNA・佐野恵太、シーズン最終戦で猛打賞＆勝ち越…

横浜DeNAベイスターズの佐野恵太は1日、横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・一塁」で出場。勝ち越しのスリーランホームランを含む3安打猛打賞を記録し、シーズン最終戦の勝利に貢献した。



初回、ヤクルト先発・小川泰弘の立ち上がりを攻め、一死二塁の場面で迎えた佐野の第1打席。







小川の投じた3球目のシュートを捉え、先制のタイムリーヒットとなった。



3回の第2打席にもセンター前ヒットを放つと、4回の第3打席では四球を選び出塁。



5‐5と同点に追いつかれた6回、無死一、二塁で第4打席を迎えると、ヤクルト2番手投手・石山泰稚のストレートを打ち返し、勝ち越しとなるスリーランホームランに。



DeNAはこのリードを最後まで守り抜き、6－9でヤクルトに勝利。レギュラーシーズンではこれが最後の試合となった三浦大輔監督に、勝利で有終の美を飾った。











【動画】三浦監督に有終の美を！佐野恵太、勝ち越しのスリーランホームランがこれだ！

番長を気持ちよく送り出す



三浦大輔監督はレギュラーシーズン最終戦

佐野恵太が勝ち越し3ランホームラン



笑顔でデスターシャ



